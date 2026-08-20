Joven intenta escapar de un taxi en Puebla sin pagar y olvida su celular dentro: esto pasó luego

Un pasajero salió corriendo de la unidad, pero tuvo que regresar al recordar que había olvidado su teléfono en uno de los asientos.

Guardar

Las cámaras de seguridad volvieron a convertirse en testigos de una escena que rápidamente provocó reacciones en redes sociales. En esta ocasión, un video grabado al interior de un taxi en Puebla captó el momento en que un pasajero intentó abandonar la unidad sin pagar el servicio, pero su supuesto plan terminó de una manera completamente inesperada.

La grabación muestra una situación que usuarios de plataformas digitales interpretaron como un ejemplo de “karma instantáneo”, debido a que el hombre que buscaba evitar el pago terminó dejando atrás un objeto de mucho mayor valor: su teléfono celular.

De acuerdo con las imágenes, el pasajero se encontraba dentro del taxi cuando, al llegar a su destino, abrió rápidamente una de las puertas y salió del vehículo con la intención de marcharse sin cubrir la tarifa correspondiente por el traslado.

PUBLICIDAD

El video de un pasajero que presuntamente intentó evadir el pago se volvió viral por el inesperado descuido que cometió durante su huida.

El hombre emprendió la huida a toda velocidad y durante los primeros segundos parecía haber conseguido su objetivo. Sin embargo, el desenlace cambió prácticamente de inmediato.

En medio de la apresurada salida, el pasajero habría dejado su teléfono celular sobre uno de los asientos del automóvil. El descuido no pasó demasiado tiempo inadvertido, pues apenas unos instantes después el joven se dio cuenta de que había cometido un error que podía salirle mucho más caro que pagar el viaje.

Al percatarse de que su dispositivo permanecía dentro del taxi, regresó corriendo hacia el vehículo con la intención de recuperarlo. Sin embargo, para entonces el conductor ya había reaccionado y puso nuevamente en movimiento la unidad.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran cómo el automóvil comienza a alejarse mientras el pasajero intenta alcanzarlo. El joven quedó entonces en plena calle, observando cómo el taxi se marchaba junto con su teléfono.

El curioso episodio ocurrió en Puebla y rápidamente provocó burlas entre usuarios que calificaron el desenlace como “karma”.

La situación generó una particular ironía: el hombre habría intentado ahorrarse el costo de un viaje, pero terminó arriesgándose a perder un dispositivo cuyo valor podría ser considerablemente mayor.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y los usuarios no tardaron en convertir el episodio en motivo de bromas. Muchos señalaron que pocas veces un intento de evadir una responsabilidad había tenido una consecuencia tan inmediata.

La escena también abrió un debate entre quienes consideraron que el conductor simplemente reaccionó ante el intento de no pagar y quienes cuestionaron si quedarse con el teléfono era la manera adecuada de proceder.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, no se ha dado a conocer qué ocurrió posteriormente con el dispositivo. Tampoco existe información confirmada sobre si el conductor decidió entregarlo a alguna autoridad, contactar al pasajero o conservarlo mientras el joven buscaba la manera de recuperarlo.

El joven corrió para alejarse del taxi, pero tuvo que regresar al descubrir que su teléfono seguía dentro; el conductor ya se había marchado.

Lo que sí quedó registrado fue la curiosa secuencia de acontecimientos: primero, el pasajero intentó escapar del taxi sin pagar; después descubrió que había olvidado su teléfono y finalmente trató, sin éxito, de alcanzar el vehículo.

La historia provocó comentarios relacionados con el llamado “karma”, una expresión que suele utilizarse en internet para describir situaciones en las que una persona recibe una consecuencia inesperada después de realizar una acción considerada incorrecta.

PUBLICIDAD

En este caso, la coincidencia resultó especialmente llamativa para los internautas porque la consecuencia llegó apenas segundos después del supuesto intento de evasión.

La grabación se suma así a la larga lista de videos captados por cámaras de seguridad que terminan convirtiéndose en contenido viral debido a situaciones inesperadas ocurridas en calles y vehículos.

Mientras continúa la conversación en redes, el episodio ocurrido en Puebla deja una peculiar moraleja para los usuarios: lo que parecía una manera sencilla de ahorrarse unos pesos terminó convirtiéndose en una posible pérdida mucho más costosa.