EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: quiénes son los hijos del Tío Lako bajo la lupa

La tarde de ayer, más de 20 narcobloqueos sacudieron Michoacán tras el operativo militar dirigido contra “El Tío Lako”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. Las fuerzas federales desplegaron acciones en distintos municipios y confirmaron la detención de doce sospechosos, entre ellos familiares directos del objetivo principal.

En paralelo, la Fiscalía de Oaxaca desarticuló una banda especializada en el robo de vehículos que operaba en cinco estados. Este grupo utilizaba tecnología avanzada para clonar códigos y modificar vehículos, trasladando las unidades a otros puntos del país y, presuntamente, fuera de México.

Mientras tanto, un juez vinculó a proceso a un presunto integrante de “Los Vallarta”, célula ligada al mismo cártel, por un doble homicidio en el Estado de México. La investigación continuará durante los próximos dos meses, según lo informado por las autoridades judiciales.

La agenda del día también estuvo marcada por la condena a 90 años de prisión para una madre y su cómplice, responsables del secuestro de una mujer en Zinacantepec con el fin de internarla en un centro de rehabilitación. Además, la detención de Fausto Corrales, testigo clave en el asesinato de Melesio Cuén y el secuestro de “El Mayo” Zambada, refuerza la atención sobre las redes criminales en la capital.

Finalmente, la esposa del contralmirante Fernando Farías solicitó públicamente a las autoridades mexicanas que protejan la integridad de su esposo durante el proceso de deportación desde Argentina, donde fue arrestado por presunta vinculación con delitos fiscales.

A continuación, las noticias de este jueves.