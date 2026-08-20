México y la DEA incautan millones de pastillas de fentanilo de Los Rusos en Mexicali, Baja California l Video

Omar García Harfuch, Ssecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis en Mexicali, Baja California Fotop: SSPC

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Autoridades mexicanas aseguraron en Mexicali, Baja California, 120 kilos de pastillas de fentanilo equivalentes a 4 millones de dosis en un inmueble vinculado con Los Rusos, una célula identificada como brazo operativo del Cártel de Sinaloa para la facción de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco. El decomiso incluyó además un arma de fuego y vehículos, y formó parte de una acción construida con intercambio de información con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y trabajos de inteligencia de instituciones mexicanas, informó Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana (SSPC).

El dato central del operativo fue la magnitud del narcótico asegurado: 120 kilos de pastillas de fentanilo, una cantidad que las autoridades tradujeron en más de 4 millones de dosis. La intervención se realizó en un predio relacionado con Los Rusos, grupo con presencia principal en Mexicali y en el Valle de Mexicali.

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que en el despliegue participaron elementos de la FGR, Defensa, Semar y autoridades estatales. La operación se ejecutó en Mexicali tras el cruce de datos con la agencia antidrogas de Estados Unidos y labores de investigación desarrolladas por el Gabinete de Seguridad.

El aseguramiento ocurrió en un inmueble ligado a Los Rusos en Mexicali

Las imágenes documentan varios contenedores plásticos de almacenamiento, incluyendo cajas de color marrón apiladas y una azul. Una persona, usando guantes, abre una de las cajas de color marrón, mostrando paquetes envueltos en plástico claro que contienen pastillas. Otro contenedor azul contiene una variedad de objetos. Este material visual corresponde al decomiso de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en Mexicali, Baja California, una incautación que, según el Secretario Omar García Harfuch, equivale a más de 4 millones de dosis de la sustancia.

García Harfuch detalló que en el sitio fueron localizadas las pastillas de fentanilo, así como un arma de fuego y varios vehículos. La intervención golpeó a una estructura señalada por las autoridades como brazo operativo y de sicarios del Cártel de Sinaloa en esa zona fronteriza.

El funcionario sostuvo que la cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permitió convertir información de inteligencia en resultados contra organizaciones criminales y sus redes logísticas. Ese mensaje lo emitió mientras se encontraba en Buenos Aires, Argentina, a donde acudió a la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, conocida como IDEC.

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La acción fue reportada este miércoles 20 de agosto de 2026. En la operación participaron corporaciones federales y autoridades de Baja California, que intervinieron el inmueble identificado por las investigaciones.

Los Rusos fueron ubicados como brazo armado del Cártel de Sinaloa

Lo equivalemnte a cuatro millones de dosis de fentabnilo fue lo ibcautado a Los Rusos, brazo armados del Cártel de Sinaloa, facción Los Mayos Foto: SSPC

Los Rusos fueron descritos por las autoridades como un grupo armado vinculado al Cártel de Sinaloa y ligado a la facción conocida como La Mayiza. Su zona de operación se ubicó principalmente en Mexicali y el Valle de Mexicali, donde mantuvieron presencia en áreas fronterizas del estado.

El grupo fue encabezado por Juan José Ponce Félix, alias El Ruso. Por este objetivo, la DEA ofreció una recompensa, de acuerdo con la información incluida en el texto base.

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En la región también se registraron detenciones de operadores y jefes de sicarios vinculados con esa célula. Entre esos casos hubo capturas en el Valle de Mexicali e investigaciones contra exmandos policiales locales por presuntos nexos con la organización.

Las referencias sobre esa estructura también señalaron disputas con facciones rivales del narcotráfico por el control territorial en zonas fronterizas de Baja California. Ese contexto colocó el aseguramiento de fentanilo dentro de una confrontación más amplia entre grupos criminales con presencia en la entidad.

Un día antes, el director de la DEA, Terrance Cole, reconoció el trabajo de García Harfuch durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas realizada en Argentina. El funcionario estadounidense lo calificó como un socio de confianza y como un “buen amigo de Estados Unidos”.

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El operativo en Mexicali se apoyó en intercambio de información con autoridades estadounidenses, pero la ejecución quedó a cargo de fuerzas mexicanas. La acción se concentró en un inmueble vinculado con Los Rusos y derivó en el decomiso del cargamento de pastillas, el arma y los vehículos.

• Autoridades aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo en un inmueble ligado a Los Rusos en Mexicali.

• El decomiso fue equivalente a más de 4 millones de dosis e incluyó un arma de fuego y vehículos.

• En el operativo participaron FGR, Defensa, Semar, SSPC y autoridades estatales, con intercambio de información con la DEA.