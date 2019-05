El temple que Vidal intenta transmitir en medio de la disparada de la inflación, la corrida del dólar y el desencanto de los votantes, pareciera a prueba de balas. No pierde la calma, pero tampoco la vehemencia. "Siempre la remó desde atrás y no tiene miedo a perder las elecciones, aunque está claro que querría que no suceda. Ella siente que perder es una circunstancia de la vida", aseguran quienes la tratan diariamente. Y para convencer a los incrédulos, agregan que no se imagina para siempre en la política, y que su vocación social va más allá de un cargo en la gestión pública.