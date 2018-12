No fue traumático para Cambiemos, fue un momento muy difícil para el país, pero no por lo que pasaba en Olivos, si no por lo que pasaba en los mercados, y eso era lo que nos preocupaba más. Fueron meses difíciles por eso, porque faltaba crédito, porque el mundo dejó de prestarnos, porque el aumento del dólar uno sabe que se va a trasladar a inflación y pobreza. Sería infantil de mi parte creer que hay una persona que define todo eso. No hay nadie solo que define el éxito ni el fracaso de nada. Todo es colectivo. Yo hago mi propia parte de autocrítica. Creo que cada uno puso lo mejor de sí mismo. Si hay algo que no me quedan dudas es que, con errores y aciertos, Marcos, Mauricio, Horacio, mi caso, ministros, dejamos todo en la cancha. Si no lo hicimos mejor es porque no pudimos, no porque no quisimos. Realmente dejamos nuestro mejor esfuerzo, y creemos que va a valer la pena para el país.