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Un año exacto para las elecciones de 2027 y Alito Moreno llama a mexicanos a tomar decisión histórica: “vamos por Milagro Mexicano”

Las elecciones más grandes del país serán realizadas el próximo 6 de junio

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(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Alejandro Moreno llamó a los mexicanos a una “decisión histórica” y pidió ir por el “Milagro Mexicano” a un año exacto para las elecciones del 6 de junio de 2027. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició así el arranque simbólico de la cuenta regresiva electoral.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente priísta buscó darle a la próxima jornada electoral un sentido mayor al de una contienda intermedia. En su publicación, el líder priista planteó que el país llegará a una cita clave en las urnas y apeló a los ciudadanos para definir el rumbo nacional.

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A un año de los comicios que se prevén como los más grandes en la historia de México, el mapa político ya comenzó a reformularse desde hace meses, en donde se han presentado renuncias y destapes de quienes buscarán participar en esas elecciones. En ese contexto, Alejandro Moreno usó esa fecha para planear el panorama: la próxima votación será una disputa de proyecto de país, no solo de cargos públicos.

(Captura de pantalla)
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El mensaje de Alito y la cuenta regresiva electoral

En su publicación, difundida en X, Alejandro Moreno cuestionó al gobierno de Morena y calificó la situación del país como “aberrante”, afirmando que “México no va bien”. Sostuvo que el país enfrenta un escenario de deterioro y responsabilizó a la administración federal por el rumbo de la vida pública.

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“MORENA ha concentrado un poder como no se había visto en décadas. Controlan instituciones, presupuestos y espacios que deberían servir a todos los mexicanos, no a un solo proyecto político. Han confundido mayoría con razón y poder con verdad”, aseveró el político.

En su llamado pidió a la ciudadanía a acudir a las urnas para buscar un contrapeso frente a Morena, partido que acusa de autoritario. “Por eso vamos por el Milagro Mexicano para devolver el poder a México. Para que las decisiones vuelvan a estar en manos de los ciudadanos. Para recuperar los contrapesos, fortalecer las instituciones y abrir una nueva etapa de crecimiento, prosperidad y unidad nacional” refirió Alito Moreno, quien pertenece al partido que dominó durante la política mexicana reciente, antes de que llegara Morena.

En ese contexto, la apuesta del dirigente priista fue convertir la efeméride electoral en una convocatoria política. No presentó solo una consigna partidista, sino un llamado a los mexicanos para tomar lo que definió como una “decisión histórica”, en un momento en que las fuerzas políticas ya perfilan alianzas, candidaturas y estructuras rumbo a 2027.

PRI de Alito Moreno lanza movimiento sorpresa para frenar la reforma electoral de Sheinbaum.
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Un escenario con alianzas ya definidas

El mensaje de Moreno aparece cuando el bloque oficialista ya ratificó su intención de competir unido. Morena, PT y PVEM reafirmaron su alianza rumbo a 2027 y fijaron como objetivo mantener la unidad política y electoral en una elección que pondrá en disputa 17 gubernaturas, además de la integración de la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales.

La jornada de 2027 no será una elección menor, se trata de uno de los despliegues electorales más amplios del país, calificado como el más grande en la historia reciente. El tamaño del operativo también quedó reflejado en las previsiones presupuestales del árbitro electoral.

Para ese año, el cálculo de gasto operativo supera los 3 mil 948 millones 471 mil pesos, una cifra prevista para sostener la operación ordinaria del proceso, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Esa proyección da una idea de la dimensión administrativa y política de la elección.

En ese marco, el mensaje del dirigente del PRI forma parte de un grupo de posicionamientos y acciones anticipadoas: 2027 será una elección de definiciones nacionales y no solo una disputa electoral. “Un año para organizarnos.Un año para convencer.Un año para construir.Un año para votar.Un año para ganar”, finalizó su mensaje.

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