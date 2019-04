¿Es de los que sostiene que Stornelli se tiene que presentar a declarar o suscribe su postura de que el caso no es competencia del juez Ramos Padilla?

—Stornelli es alguien que me acompañó en mi equipo de gobierno y quiero ser cauto en esto. No me gusta andar haciendo títulos rimbombantes en un momento donde yo estoy focalizado en trasmitir a la gente en cómo se sale de esta situación económica. Sólo digo que es muy serio por cómo funcionaba, que había un servicio de para-inteligencia con el fin de desacreditar a dirigentes políticos. Pero no soy un comentarista de causas judiciales.