En ese expediente, Robles denunció que Fariña fue "guionado" en su testimonio por la ruta del dinero K. Y hasta presentó mails con el supuesto "libreto". En su exposición, Fariña sostuvo que los mails son truchos y que había una casilla similar que pertenecía a su ex abogado. "Yo llegué a declarar el 8 de abril de 2016 (cuando se arrepintió) hablando con el fiscal Marijuán. Robles y Bindi lo pusieron al tanto al fiscal Marijuán. Al señor Rodrigo González (su actual abogado) lo conocí un mes antes del juicio de evasión. No entiendo cómo una persona que no conocía me podía guionar", se quejó.