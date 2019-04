Macri no tiene previsto realizar ninguna actividad oficial, aunque podría hacer alguna recorrida informal el sábado con vecinos del lugar, fuera del plan de campaña de los candidatos de su espacio que el 12 de mayo deberán competir en las elecciones provinciales. Es que Ramón Mestre y Mario Negri no se pusieron de acuerdo para compartir listas, lo que tensó el vínculo en Cambiemos, que no irá a elecciones con ese sello.