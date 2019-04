Sin embargo, es improbable que eso suceda. Y es improbable por dos razones. Por un lado, Tinelli está enfocado en sus propuestas televisivas, en particular el Bailando, que regresará a la pantalla el 29 de este mes. Por otro, el kirchnerismo no desdeña la unificación del PJ pero difícilmente desplace a Axel Kicillof de una contienda donde se muestra competitivo.

Esto último se lo hizo saber Fernández a Tinelli, con quien quedó en volver a dialogar sobre el PJ y otros temas que no trascendieron a la prensa pero de los que está muy al tanto Cristina.