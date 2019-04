"La historia de las Madres es de batalla, de resistencia, de no claudicar, de no callarnos, de decir la verdad, por más dura que sea. Y ese 'no callarnos' nos cuesta esto. Si fuéramos buenas, prolijitas y estuviéramos calladas haciéndonos las pacifistas… nosotras somos pacíficas, pero no pacifistas, que son dos cosas absolutamente diferentes", afirmó De Bonafini ante un centenar de personas reunidas en la calle Hipólito Yirigoyen al 1.500.