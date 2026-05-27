Nuevos detalles del atentado contra el Batallón Cartagena, en Riohacha: habló el secretario de Gobierno de La Guajira

Las detonaciones destruyeron áreas del recinto militar y parte de viviendas civiles, provocando temor en los residentes y la movilización de unidades de emergencia y policía para asegurar la zona - crédito Europa Press

Un atentado con explosivos en Riohacha sacudió la madrugada del miércoles 27 de mayo al Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena en La Guajira, Colombia.

Doce militares resultaron heridos, aunque las autoridades confirmaron que ninguno presenta lesiones graves. Las primeras hipótesis atribuyen el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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El atentado con artefactos tipo “cilindro bomba” impactó la unidad militar ubicada en el kilómetro cinco de la vía Riohacha–Maicao y provocó daños importantes en la guardia, un cuarto de alistamiento y viviendas civiles aledañas.

Misael Velázquez, secretario de Gobierno de La Guajira, afirmó que los soldados fueron atendidos tanto dentro del batallón como en el hospital local, y que ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico, en diálogo con Caracol RadioW.

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Las autoridades consideran que el atentado estaría relacionado con retaliaciones por recientes detenciones de integrantes del grupo armado activo en la región - crédito Federico Ríos / Reuters

“Lo primero es repudiar desde el Gobierno departamental este lamentable hechoy ofrecer nuestra solidaridad con el Ejército Nacional, las familiasde estos doce soldados, entre esos dos suboficiales, siete profesionales y tres regulares”, expreso Misael Velázquez.

Las autoridades informaron que los explosivos fueron lanzados desde un vehículo estacionado frente a la vía Cucurumana, una ruta que lleva a resguardos indígenas.

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Según el secretario, el rango del ataque fue de aproximadamente entre 350 y 400 metros y la explosión devastó la entrada principal del recinto militar. Además, los explosivos se lanzaron desde un vehículo, en la modalidad de tatucos.

El saldo abarcó heridas menores para los doce uniformados —dos suboficiales, siete profesionales y tres regulares— y una serie de pérdidas materiales para la guarnición y la comunidad.

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“Crean como unas pistas con cables donde hacen este lanzamiento”, explicó el secretario Velásquez en diálogo con el medio mencionado.

ELN: la principal hipótesis y el móvil

El ELN y los motivos detrás del atentado en La Guajira La principal hipótesis oficial, recogida por los tres medios, señala al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable del ataque.

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Un amplio sector próximo al batallón, que incluye escuelas y viviendas particulares, resultó afectado por la onda expansiva, lo que disparó la alarma entre vecinos y familias del área - crédito Colprensa

El motivo sería una acción de represalia tras recientes capturas de integrantes del grupo, según indicó Velázquez en declaraciones a Caracol RadioW.

Joner Alvarado, corresponsal del medio citado en La Guajira, recordó que existen al menos tres grupos armados en la región y que el ELN mantiene la influencia más fuerte, sobre todo en zonas como Montes de Oca.

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Esta versión es reforzada por antecedentes de hechos similares y presencia anterior del grupo en otros atentados en la Troncal del Caribe. “El ELN es el grupo con mayor influencia en la zona“, sostuvo Alvarado para Blu Radio, y dijo que la investigación de las autoridades parte de esa línea por la localización y los antecedentes recientes de violencia organizada en la región.

Salud de los militares heridos y daños tras la explosión

Según informaron médicos del batallón y del hospital de Riohacha a W Radio y Caracol Radio, los doce soldados heridos fueron atendidos rápidamente y no presentan lesiones graves.

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Velázquez reiteró que, si bien algunos militares sufrieron heridas por esquirlas, el alcance de la explosión no comprometió su estado general.

Los habitantes próximos al Batallón Cartagena relatan episodios de evacuaciones y temor recurrente, mientras solicitan mayor protección y presencia estatal en su entorno - crédito Europa Press

“No hay heridos de gravedad. Obviamente, por las esquirlas de los explosivos y también por el sitio en el que se encontraban en la guardia hay heridos, pero no hay ninguno de grave, son heridos que están siendo atendidos por los médicos que también están en el batallón y los que están aquí también en el hospital de Riohacha, donde los atendieron, pero gracias a Dios no hay heridos de gravedad”, afirmó puntualmente Velázquez.

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La detonación destruyó baños del batallón, afectó dormitorios y dañó la fachada, además de impactar viviendas civiles cercanas.

El barrido de urgencia realizado por la Policía y expertos antiexplosivos buscó asegurar el perímetro y prevenir nuevos riesgos.

Los daños materiales incluyeron áreas educativas próximas al batallón, lo que generó alarma entre los residentes. Las autoridades mantienen labores de inspección y limpieza, mientras se espera un informe técnico definitivo sobre el tipo de explosivo empleado.