En videos quedaron grabados los daños al batallón en La Guajira tras ataque del ELN con explosivos: dormitorios y baños quedaron destruidos

Así quedaron las instalaciones militares en Riohacha luego de la explosión, con afectaciones visibles en la infraestructura mientras continúan las labores de verificación en el sector - crédito @ColomiaOscura/X

Horas después del atentado contra el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, ubicado en la ciudad de Riohacha (La Guajira), se empezaron a conocer las imágenes de los daños ocasionados presuntamente por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hasta donde se conoce, la serie de explosiones dejó un saldo preliminar de 12 militares heridos, todos fuera de peligro según información de las autoridades departamentales. El episodio, que ocurrió cerca del corredor vial entre Riohacha y Maicao, provocó daños materiales y sembró temor entre quienes residen en las cercanías del complejo militar.

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Las detonaciones, atribuidas a artefactos explosivos artesanales, afectaron no solo a la estructura del batallón, sino a sectores habitados por civiles. Las autoridades comenzaron de inmediato inspecciones de emergencia, priorizando la seguridad de las viviendas próximas y buscando posibles restos de explosivos para evitar nuevas amenazas.

De acuerdo con información preliminar, la acción fue dirigida contra espacios internos del complejo, incluyendo dormitorios y zonas sanitarias frecuentadas por el personal militar.

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Los daños estructurales se sumaron a la preocupación por la integridad de los soldados, quienes, pese a las lesiones, no registraron víctimas mortales hasta el momento. La rápida atención médica permitió estabilizar a los afectados y controlar la emergencia en la zona.

Imágenes obtenidas después de los hechos muestran fragmentación y daños visibles en las zonas impactadas, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sobre la capacidad destructiva de los artefactos empleados.

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