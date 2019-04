El juez citó ahí un audio que él mismo difundió en el Congreso cuando declaró en la Comisión de Libertad de Expresión ante diputados opositores. Allí exhibió un audio de D'Alessio en donde se escuchaba la voz del falso abogado diciendo: "Mirá Pau, el que armó esto es un AFI que es de la línea de Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esto de la interna, de la interna, de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici con un operador CFK. No entiendo un porongo. De esto yo no entiendo. Pero sé quién es". Y un rato después otro mensaje agregando: "Bueno, Pau. Entiendo si no me querés atender por WhatsApp, nada. Hice lo que te dije que iba a hacer. Me la jugué y bueno, me traje una hora y media de toda la información. Sé cómo se planificó la cama, todo. Mañana me falta una cámara más, un audio más y ya se lo estoy mandando a una persona de confianza a desgrabar y a tres personas más por cualquier cosa. Ya descubrí, manipularon todo, desde audios, videos, quieren imputar a todos, hasta a mi abogado lo quieren imputar por lo que sea. Así que bueno, tengo quién es este famoso Etchebest, es la pata que faltaba, era el cajero de De Vido, antes de ser el cajero de Campillo y le robó dinero a De Vido y por eso voló y empezó a ser… es el que empezó a sacar el dinero de De Vido. Hay mucha gente atrás de esto. No, es tremendo lo que descubrí hoy. Lo hice solito, negra. Sin nada, pero bueno. Vale la pena por como dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos, pero vale la pena. Son 164 megas. Decime qué carajo hago con eso. ¿Lo mando en un pendrive en un sobre con alguien, a nombre de Martín Catalano para que te lo dé? No sé, hay que desgrabarlo. No sé. Olvidate que este tipo me lleva en cana así sea por extorsión en grado de tentativa, no sé. Pero quiero dárselo a alguien para que lo vea".