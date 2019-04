Aunque no trascendió la fecha, el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, expondrá más pronto que tarde ante la Comisión Bicameral del Congreso para exponer sobre la causa conocida como "caso D'Alessio", en la que se investiga la conformación de una asociación ilícita paraestatal entre el falso abogado Marcelo D'Alessio, ex policías y ex espías.