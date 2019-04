Y continuó: "Me cuesta comprender que los radicales y el PRO no adviertan que es necesario cambiar las políticas y recuperar las expectativas de la sociedad. Insistir con que esto es lo único que se puede hacer, como hacía Margaret Thatcher… me cuesta creer que piensen que así se puede despertar el entusiasmo y el acompañamiento de la sociedad para las elecciones".