Alfredo Saade se refirió a su suspensión por la Procuraduría y negó participación en política: “Me creí jefe de Armando Benedetti”

El funcionario explicó que su publicación sobre Benedetti no tuvo motivación institucional y señaló que no ha recibido notificación formal- crédito Colprensa

Alfredo Saade se refirió a la decisión de la Procuraduría General de la Nación que ordenó su suspensión provisional como embajador de Colombia en Brasil.

A través de declaraciones a medios, Saade negó haber intervenido en política y defendió el carácter personal de los mensajes que motivaron el proceso disciplinario. “Ese día me creí jefe de Benedetti y le pedí la renuncia. No es más”, afirmó.

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El diplomático rechazó que la justicia pueda actuar por interpretación y sostuvo: “¿De dónde sacan que la justicia se toman decisiones por interpretación? Si usted hoy está pensando en matar a alguien, nunca lo mata, lo condenan a veinte, treinta años porque lo pensó o porque lo insinuó. No, la culpa tiene que ser taxativa, para eso es la ley”.

Alfredo Saade rechazó que la justicia pueda actuar por interpretación y sostuvo: “¿De dónde sacan que la justicia se toman decisiones por interpretación? - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respecto al contenido de sus mensajes en la red social X, Saade explicó: “Fue un trino como los que cualquiera puede publicar diariamente”.

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Consultado sobre la insistencia en solicitar la renuncia del senador Armando Benedetti, Saade señaló: “Ese día pensé que debía solicitarle la renuncia, como si fuera su jefe. No hay otra razón”.

Además, afirmó que no ha cometido ninguna falta en el ejercicio de sus funciones: “Tenga la plena seguridad que no he faltado, no he cometido ninguna falla y no la voy a cometer tampoco”.

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Saade también indicó que no ha sido notificado oficialmente sobre la decisión y que conoció la noticia por los medios de comunicación. “No lo puedo hacer porque no conozco el fallo siquiera. Me enteré por usted”, declaró en referencia a la información divulgada públicamente.

Respecto a posibles encuentros con el presidente Gustavo Petro o con Iván Cepeda, Saade manifestó que no hay reuniones previstas ni motivos para realizarlas: “Con el presidente Petro yo continúo con mis conversaciones como empleado de él que soy y empleado de la nación y, y, y listo. No es, no hay un motivo ahora para reunirnos, hoy o mañana”.

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Respecto a posibles encuentros con el presidente Gustavo Petro o con Iván Cepeda, Alfredo Saade manifestó que no hay reuniones previstas ni motivos para realizarlas - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La Procuraduría General de la Nación comunicó oficialmente la suspensión provisional de Saade, argumentando que habría utilizado su cargo para participar indebidamente en la controversia política mediante mensajes en su cuenta de X, donde se identificaba como embajador y manifestaba apoyo a una campaña electoral. El auto ordenó la apertura de investigación disciplinaria y estableció la suspensión hasta el 21 de junio de 2026, sin posibilidad de recurso.

El documento de la Procuraduría dispuso que la medida cautelar será revisada por la Sala Disciplinaria de Instrucción y solicitó al nominador de Saade que haga efectiva la suspensión durante el plazo fijado.

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La decisión cautelar estableció un plazo específico para la separación del cargo: “CUARTO: SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio de la función al señor ALFREDO RAFAEL SAADE VERGEL... hasta finalizar el día 21 de junio de 2026 y, solicitar al nominador del Embajador, que proceda a cumplir y hacer efectiva esta medida cautelar... Contra la suspensión provisional no procede recurso alguno".

La Procuraduría General de la Nación suspendió en forma provisional al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, tras concluir que habría usado su cargo para intervenir en la contienda electoral al difundir mensajes desde su cuenta oficial de la red social X - crédito @ricarospina/X

El auto también dispuso el trámite interno de control sobre la cautelar: “QUINTO: CONSULTAR la medida cautelar de suspensión provisional decretada contra ALFREDO RAFAEL SAADE VERGEL... ante la Sala Disciplinaria de Instrucción”.

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Como parte de las diligencias, la Procuraduría ordenó notificar al funcionario y entregar copia de la providencia.

Saade recordó que ya había sido suspendido en agosto del año pasado, cuando se desempeñaba como jefe de despacho de la Presidencia, en el contexto del caso de los pasaportes. Defendió su gestión previa y reiteró que sus actuaciones han estado ajustadas a la ley.

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“Lo que sí creo es que en su sabiduría el señor procurador habrá tomado la decisión y yo soy respetuoso de las decisiones que toman las instancias pertinentes”, dijo Saade al medio de comunicación cuando el periodista le preguntó por la medida. Acto seguido, evitó entrar en el fondo del caso y repitió que primero debía leer el fallo con su abogado.

Actualmente, Saade permanece apartado de sus funciones diplomáticas y a la espera de la notificación formal del fallo. El proceso disciplinario continúa, mientras el embajador sostiene que no ha intervenido en política ni ha cometido infracción disciplinaria.

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