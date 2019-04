Soria en cambio se postuló como el dirigente que representaba al peronismo unido y el voto opositor a la Casa Rosada. Pero no unió al peronismo: La Cámpora no ocupó las listas y él deskirchnerizó la campaña pensando que le restaba votos. Tampoco lo acompañó la senadora Silvina García Larraburu que pisa fuerte en Bariloche y que integra el bloque en el Senado de Cristina Kirchner. El intendente podría decir que con el kirchnerismo expuesto hubiera tenido rechazo. Pero es contrafáctico y de todos modos los votantes pueden asociarlo, como peronista, a la figura de la ex Presidenta con quien selló una pax que le dejó libre las manos. Lo que dicen esta noche mientras terminan de contar los votos, es que como candidato y presidente del partido "tuvo amplia libertad de armar las listas, la estrategia, la campaña". Algunos recuerdan lo que el mismo Soria contaba que hace un par de meses las encuestas le daban un pronóstico ganador y finalmente perdió no contra Weretilneck sino contra una candidata presentada de urgencia y sin conocimiento. Le atribuyen ser el padre de la peor derrota del peronismo. Incluso en el 2015 Pichetto tuvo 34% de votos y luego la lista de diputados liderada por Martín Doñate alcanzó 59% mientras que Daniel Scioli alcanzó 49 puntos. Un dato: el secretario de Cristina en el Instituto Patria, Oscar Parrilli, llamó a Arabela Carreras para felicitarla por la elección cuando Soria aún no había reconocido la derrota. Otro dato: Doñate tuiteó desde su ciudad, Luis Beltrán, convocando a reconstruir el PJ provincial, señalando que "no existen los nombres o apellidos salvadores" tal vez en referencia a Soria. Sonó a revancha. Porque en Neuquén Ramón Rioseco no solo no renegó de Cristina sino que ella lo respaldó en la campaña. Y también Rioseco perdió.