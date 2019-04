Si Cristina regresara a Balcarce 50, en política exterior sufrirá el síndrome de "Goodbye Lenin". Su probable ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdez, deberá explicar a CFK que Maduro no es tan inteligente como Chávez, que Trump no es tan diplomático como Obama y que Xi se siente cómodo con Macri, que cumple los compromisos bilaterales y no aburre con discursos de salón plagados de lugares comunes.