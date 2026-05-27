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Gobierno de México presume reducción del tráfico de droga en la frontera con Estados Unidos: “Se ha reducido el paso de fentanilo en 76 por ciento”

Sheinbaum presentó cifras sobre incautaciones, destrucción de instalaciones clandestinas y variaciones en decomisos de fentanilo entre 2024 y 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México ha registrado avances en el combate al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos, con base en información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la mandataria, los resultados incluyen aseguramientos de droga, destrucción de instalaciones clandestinas y una disminución en el paso de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, Sheinbaum detalló que, hasta el corte presentado, se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios destinados a la producción de drogas, lo que ha representado alrededor de 402 toneladas de sustancias aseguradas. La presidenta señaló que estos resultados forman parte de acciones realizadas en distintas regiones del país, vinculadas con operaciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas.

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En el caso específico del fentanilo, la mandataria indicó que en la frontera sur de Estados Unidos se registró una reducción del 76 por ciento en el paso de esta sustancia. Explicó que los decomisos reportados por autoridades estadounidenses pasaron de 863 kilogramos en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026, con base en datos de CBP. Agregó que estas variaciones reflejan cambios en los aseguramientos realizados tanto en territorio mexicano como en el lado estadounidense.

“Se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios, alrededor de 402 toneladas de droga. Eso es lo que se ha incautado, son datos de CBP, datos reconocidos por EEUU. En la frontera se ha reducido el paso de fentanilo en 76 por ciento. Se pasó de 863 kilos en octubre de 2024. a 208 kilos en abril de 2026”, explicó.

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Los datos presentados fueron expuestos como parte del seguimiento a indicadores binacionales sobre tráfico de drogas. La comparación de cifras entre distintos periodos permitió observar diferencias en los volúmenes incautados por autoridades estadounidenses, especialmente en el caso del fentanilo. La información fue presentada en el contexto de las acciones de seguridad y cooperación entre ambos países en materia de combate al narcotráfico.

Resultados presentados por el Gabinete de Seguridad este miércoles. (Crédito: X | @GabSeguridadMX)
Resultados presentados por el Gabinete de Seguridad este miércoles. (Crédito: X | @GabSeguridadMX)

En una breve intervención sobre el tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la importancia de esas incautaciones, a pesar de que, dijo, parecieran únicamente datos fríos y cifras simples.

El funcionario federal agregó que esas acciones representan, en términos simples, miles de dosis de droga que deja de venderse y que “no llega a las calles para envenenar a los jóvenes”.

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