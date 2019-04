¿Entonces por qué se fugó Samid? Nadie sabe dar una respuesta asertiva. Pero sí dos especulaciones. Una política: dos fuentes marcaron que en los reportajes que el empresario dio estos dos días hizo hincapié en la causa de los cuadernos de la corrupción. También dijo que si el fiscal Carlos Stornelli no se presentaba a indagatoria en la causa de espionaje ilegal él no tenía porque ir al juicio. Dirigente peronista, ex diputado nacional y ex asesor del presidente Carlos Menem, Samid sabe de política.