"A mí me encantaría que haya una tercera opción de justicialismo. Me encantaría que sea Lavagna y que (Miguel Ángel) Pichetto lo acompañe, sería una buena opción. He votado a Macri y las cosas no están bien", sostuvo la hija del ex presidente y senador nacional, Carlos Saul Ménem, ante la consulta de quién votaría si hubiera un ballotage entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.