"Alfonsín nos prometía que con la democracia se come, se cura y se educa. Ustedes saben en qué condiciones están los hospitales, la educación pública y cuál es la situación de cada heladera de los argentinos. Lo que dijo Alfonsín no se cumple: con la democracia no se come, no se educa ni se educa en la Argentina", indicó el conductor televisivo.