En el texto -que retoma una iniciativa de la ex consejera jueza Gabriela Vázquez, quien no logró impulsarlo mientras estuvo en el organismo- propone que "en caso de que las ternas sean conformadas por hombres en su totalidad, se incorpore una postulante mujer siempre que la misma haya obtenido los puntajes reglamentarios mínimos, la entrevista realizada haya sido satisfactoria y la brecha de puntaje con quien integre el tercer lugar de la terna no exceda el 15% de los puntos totales posibles en un concurso".