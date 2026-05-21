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Revelan supuesto viaje espiritual de Néstor Lorenzo antes del Mundial 2026: estuvo con mamos en la Sierra Nevada

El técnico de la Selección Colombia se integró este miércoles a la concentración del equipo en Medellín después de realizar actividades personales que incluyeron un encuentro con líderes espirituales indígenas, según reportes de prensa

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El entrenador habló de los referentes del equipo y su continuidad en el equipo nacional. (Colprensa-Mariano Vimos)
Al parecer, el entrenador Néstor Lorenzo participó en un retiro espiritual antes de la concentración de la Selección Colombia. - crédito Colprensa/Mariano Vimos

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habría participado en un retiro espiritual en la Sierra Nevada de Santa Marta, acompañado por los mamos, líderes espirituales indígenas, antes de incorporarse a la concentración del equipo nacional con miras al Mundial de 2026, según informó Blu Radio.

De acuerdo con la emisora, el entrenador argentino se sumó posteriormente a los trabajos de la Tricolor tras una actividad de carácter espiritual que habría tenido como objetivo fortalecer su preparación personal en la antesala del proceso mundialista.

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Viaje previo a la concentración de la Selección Colombia

La información del medio señala que el desplazamiento de Lorenzo a la Sierra Nevada ocurrió en los días previos al inicio oficial de la concentración de la Selección Colombia, programada desde el 18 de mayo en la sede deportiva de Atlético Nacional en Medellín.

Durante ese periodo, el técnico no estuvo presente en los primeros entrenamientos del grupo, lo que generó inquietudes sobre su paradero dentro del cuerpo técnico y la prensa que sigue el día a día del equipo nacional.

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Según lo reportado, el entrenador habría participado en espacios de armonización espiritual y contacto con los mamos, figuras tradicionales de las comunidades indígenas de la región.

Néstor Lorenzo se incorporó al grupo en Medellín tras su visita a la Sierra Nevada. - crédito EFE/Tolga Akmen
Néstor Lorenzo se incorporó al grupo en Medellín tras su visita a la Sierra Nevada. - crédito EFE/Tolga Akmen

Ausencia temporal y explicación desde la prensa deportiva

La ausencia de Lorenzo fue comentada durante una transmisión radial por el periodista Juan Pablo Hernández, quien señaló que el técnico no había llegado inicialmente a la concentración del equipo.

Posteriormente, el periodista Javier Hernández Bonnet explicó la razón de su retraso, afirmando que el seleccionador se encontraba en la Sierra Nevada.

“Porque estaba en la Sierra Nevada con los mamos”, dijo Hernández Bonnet en el programa, al referirse a la actividad del entrenador. En la misma conversación añadió que el técnico habría participado en “un baño de espiritualidad” y que este tipo de prácticas forman parte de creencias personales relacionadas con la preparación mental.

El comentario fue interpretado dentro del contexto de la preparación del equipo, que avanza en Medellín con sesiones de trabajo progresivas.

El papel de los mamos en la Sierra Nevada

Los mamos son considerados autoridades espirituales dentro de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su labor está asociada al equilibrio entre la naturaleza, la comunidad y el plano espiritual.

Estas figuras cumplen funciones de orientación, rituales de armonización, limpias energéticas y acompañamiento espiritual. Según sus tradiciones, su formación inicia desde la infancia y se basa en el aprendizaje del entorno natural y el respeto por el orden del territorio.

En este contexto, se puede asumir según los medios que, la visita del técnico habría estado relacionada con la búsqueda de equilibrio y fortaleza mental antes del inicio del ciclo competitivo de la Selección Colombia.

Indígenas
Los mamos son líderes espirituales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. - crédito Colprensa - Sofía Toscano

Enfoque mental dentro del proceso deportivo

Blu Radio señaló que este tipo de prácticas se enmarcan en el interés del entrenador por reforzar el aspecto emocional del grupo. En la conversación radial, uno de los comentaristas mencionó que estas acciones pueden interpretarse como un aporte adicional a la preparación del equipo.

“Todo lo que sea gasolina extra sirve para el seleccionado colombiano”, fue una de las expresiones utilizadas durante el programa, en referencia al impacto que puede tener el bienestar mental en el rendimiento deportivo.

Las creencias personales del técnico

En diferentes entrevistas, Néstor Lorenzo ha hablado de su fe y su enfoque espiritual. El entrenador ha señalado que mantiene una relación constante con la oración y la creencia religiosa como parte de su vida personal.

“No tengo muchas cábalas, una que otra, pero creo mucho en Dios y le pido a él que me ilumine para tomar sabias decisiones”, ha expresado en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Durante la Copa América 2024, también afirmó que encomienda los partidos a diversas advocaciones marianas, entre ellas la Virgen de Luján, la Virgen de Chapi, la Virgen de Monserrat y la Virgen de Chiquinquirá.

“Yo soy muy mariano y en ese sentido agradezco y pido mucho a la Virgen que nos proteja de todo”, señaló en su momento.

Inicio de la concentración en Medellín

La concentración de la Selección Colombia comenzó el 18 de mayo en Medellín con la llegada progresiva de los jugadores convocados a la sede de Atlético Nacional.

En los primeros días de trabajo participaron futbolistas como Richard Ríos y Deiver Machado, junto al cuerpo técnico que ya se encontraba en la ciudad.

El jefe de prensa, Ricardo Bejarano, había señalado previamente que el entrenador se encontraba atendiendo “vueltas personales”, sin dar mayores detalles sobre su actividad.

La Selección Colombia inició su preparación para el Mundial 2026 en la sede de Atlético Nacional en Medellín. - crédito REUTERS/Mariana Greif
La Selección Colombia inició su preparación para el Mundial 2026 en la sede de Atlético Nacional en Medellín. - crédito REUTERS/Mariana Greif

Plan de preparación rumbo al Mundial 2026

De cara a la Copa del Mundo, el cuerpo técnico ha diseñado un plan específico para jugadores que requieren una adaptación física progresiva, entre ellos James Rodríguez, quien ha tenido temporadas irregulares en cuanto a minutos de competencia.

La idea del proceso es optimizar el rendimiento individual y colectivo antes del inicio de la competencia internacional.

Según Blu Radio, la concentración en Medellín contará inicialmente con entre seis y siete jugadores, mientras se completa la llegada del resto de convocados en los próximos días.

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