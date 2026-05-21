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Muere una niña de dos años en Galicia tras quedar olvidada varias horas en el coche

Las altas temperaturas de este miércoles en la región, la deshidratación y el tiempo prolongado dentro del vehículo fueron determinantes

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Coche de la Guardia Civil. (Jorge Armestar / Europa Press)
Coche de la Guardia Civil. (Jorge Armestar / Europa Press)

Una niña de dos años de Brión, en A Coruña, ha fallecido después de quedar olvidada dentro del coche de su padre, en un día en el que las temperaturas aumentaron en toda Galicia y que se situaron en ese municipio en unos 25 grados en las horas centrales del día. Su padre, al parecer, olvidó a la menor en el vehículo tras una distracción y se fue a trabajar.

Según fuentes de la investigación, el hombre dejó este miércoles a primera hora de la mañana al hermano mayor de la pequeña en el colegio, recibió una llamada telefónica y se despistó del recorrido que a diario él seguía para ir hacia la escuela infantil municipal. Después, fue directamente a su trabajo, ubicado a poca distancia, sin darse cuenta de que su hija de dos años seguía en el vehículo, informa EFE.

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La alarma saltó cuando la madre acudió a la escuela a las 15:00 horas para recoger a la niña y le informaron que no había asistido. Las altas temperaturas registradas en Galicia, la deshidratación y las horas transcurridas en el vehículo fueron determinantes y, aunque la niña fue trasladada a un punto cercano de atención continuada de Bertamiráns en parada cardiorrespiratoria, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

(Noticia en ampliación)

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