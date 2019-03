La Fiscalía además pidió condena de tres años de prisión para Matías Ordóñez y para Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, y dos años y 10 meses para el ex presidente de la Sociedad Rural Ricardo Agustín de Zavalía. Para otros sietes acusados, un ex secretario de la Sociedad Rural y quienes hicieron la tasación, solicitó la su absolución.