Pero un año después la Cámara Federal de Casación revocó esa decisión y condenó a Menem. Recibió una pena a siete años de prisión. La causa entró en los laberintos judiciales y pasó por distintos tribunales sin ninguna definición hasta que en octubre del año pasado volvió a ser absuelto. Casación aplicó el criterio de "plazo razonable": pasó tanto tiempo desde el hecho que esa responsabilidad no puede recaer en los acusados. Los jueces no señalaron quién o quiénes del Poder Judicial tuvieron la culpa de los años perdidos. También dijeron que Menem no había cometido delito. El caso ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser revisado.