El Gobierno mira el escándalo desde lejos: no se presentó en la causa y muy pocos funcionarios del ala jurídica conocen los detalles del expediente. Su única reacción fue pedir el Jury del juez, al que consideran un kirchnerista encubierto. Puertas adentro, hay debates por su posible impacto en la causa de los cuadernos. "Las declaraciones de Carrió no ayudan", repiten. Otros reclaman que ese expediente sensible quede en menos del fiscal Carlos Rívolo, que viene ayudando a Stornelli desde el comienzo.