No obstante, si bien no coincide en el mecanismo, Sabsay comparte parte del diagnóstico del gobernador salteño: "No hay duda de que en toda Latinoamérica el presidencialismo es un gran problema. Salvo excepciones como Marcelo T. de Alvear o Illia, no ha habido ninguno que no haya atropellado a los otros poderes, que no se haya arrogado poderes excepcionales, etc. Con lo cual todo lo que implique morigerar los poderes presidenciales es algo positivo, ahora no creo que la sola reforma per se modifique todos los comportamientos".