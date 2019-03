Una vez más, el presunto mal accionamiento de la válvula E19 o la hipótesis alternativa acerca de un eventual mal funcionamiento de la misma, fue uno de los puntos de discusión. Nilda Garré fue muy dura al responsabilizar a Villamide de no haber sido enfático y concreto cuando tomó conocimiento de un anterior uso indebido de esa válvula durante otra navegación del San Juan. En ese sentido, Villamide reconoció que fue puesto al tanto de que se había realizado una maniobra no recomendada y que no hizo nada por prohibir que esa situación de volviera a dar.