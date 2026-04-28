Colombia rompe récord de violencia y suma 48 masacres en solo cuatro meses de 2026, es la cifra más alta desde el Acuerdo de Paz

Colombia alcanza 48 masacres en 2026, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 - crédito Europa Press

Mientras el país entra en la recta previa a las elecciones presidenciales, la violencia colectiva vuelve a escalar con fuerza en varias regiones. Los registros más recientes muestran que Colombia ya completa 48 masacres en 2026, una cifra que convierte este año en el más crítico desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

El dato se conoció tras la tragedia ocurrida el sábado 25 de abril en Cajibío, Cauca, donde, según las autoridades, el Estado Mayor Central (EMC), disidencia encabezada por “Iván Mordisco”, habría instalado y activado una carga explosiva sobre la vía Panamericana. El ataque dejó una escena devastadora, vehículos destruidos, la carretera fracturada por un enorme cráter y 20 personas muertas.

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El ataque en Cajibío, Cauca, perpetrado por el Estado Mayor Central, dejó al menos 20 víctimas fatales y evidencia la grave crisis de violencia - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Con ese hecho, catalogado como la masacre número 47 en los reportes de Indepaz, el balance nacional se agravó aún más. Horas después se confirmó un nuevo caso, con lo que el conteo llegó a 48 episodios en apenas cuatro meses del año. La magnitud de lo sucedido en Cajibío impactó especialmente por el perfil de las víctimas. Muchas eran civiles que se movilizaban en buses, carros particulares y transporte rural por uno de los corredores más importantes del suroccidente colombiano. Entre ellas había campesinas que regresaban a sus hogares cuando fueron sorprendidas por la detonación.

“Este hecho no solo enluta a las familias, sino que confirma el nivel de degradación del conflicto en el suroccidente del país. Lo ocurrido es la materialización de riesgos que ya se habían advertido en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”, afirmó en un video Leonardo González, director de Indepaz.

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Según explicó, esos llamados institucionales venían alertando sobre control territorial, imposición de normas armadas y acciones violentas atribuidas a estructuras como los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, integrados al EMC. “Hoy vemos cómo esos riesgos se convierten en tragedias concretas contra la población civil”, añadió.

Las masacres en Colombia afectan a 19 departamentos en 2026, según el último reporte de Indepaz - crédito @OctavioGuzmanGu/X

El Cauca concentra una parte importante de la crisis, aunque no es el único departamento golpeado. Indepaz reporta masacres en 19 departamentos durante 2026. A la lista se suman Norte de Santander, Antioquia, La Guajira, Tolima, Cesar, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, Caldas, Casanare, Atlántico, Huila, Córdoba, Putumayo, Magdalena, Risaralda y Santander.

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En total, 44 municipios sufrieron al menos uno de estos hechos. El mapa evidencia que la violencia no está localizada en una sola zona, sino dispersa en distintas regiones donde persisten disputas armadas, economías ilegales y débil presencia estatal. Las cifras mensuales también revelan picos preocupantes. Marzo fue el periodo con más eventos, al registrar 14 masacres. Abril aparece en segundo lugar con 12 casos y 63 víctimas mortales acumuladas. Sin embargo, enero sigue siendo el mes más letal en número de personas asesinadas: 66.

En ese arranque de año ocurrió otra tragedia de alto impacto en El Retorno, Guaviare, donde fueron asesinadas 27 personas. Febrero cerró con 28 víctimas y marzo con 42, lo que confirma una tendencia sostenida de violencia extrema. Otro dato doloroso está en el número de mujeres asesinadas. Indepaz contabiliza 30 mujeres muertas en masacres durante 2026. La mitad falleció precisamente en Cajibío. Sus edades oscilaban entre 26 y 78 años.

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El conflicto armado continúa degradándose, con al menos 742 masacres y 2.723 personas asesinadas desde 2016 en Colombia - crédito Ejército Colombia

Varias de ellas viajaban en la chiva conducida por José Ciro Puliche, quien también perdió la vida. El vehículo provenía de La Palma, una pequeña vereda del corregimiento La Pedregosa, territorio declarado de paz en 2023. Ese contraste entre la promesa de tranquilidad y la realidad actual resume buena parte del drama regional. Si se mira la última década, el panorama es igual de alarmante. Desde enero de 2016 hasta abril de 2026, Indepaz ha documentado 742 masacres en Colombia. Eso equivale a casi dos por semana durante diez años.

En esos hechos fueron asesinadas 2.723 personas, entre ellas 136 menores de edad. Tras la firma del Acuerdo de Paz hubo un descenso inicial, pero entre 2020 y 2022 se alcanzó otro pico, con más de una masacre cada cuatro días en promedio. Aunque después se observó cierta reducción, la tendencia nunca se consolidó. El año pasado terminó con 78 casos y el ritmo actual de 2026 ya supera cualquier promedio reciente.

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