Colombia

Tras denuncia de Paloma Valencia sobre amenazas en su contra, Fuerzas Militares confirmaron que el frente 42 ya no existe

Fuentes militares mencionaron que desde 2006 no hay registros de cualquier tipo de novedad sobre este grupo de las Farc-EP

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Paloma Valencia - Amenazas
Fuerzas Militares confirmaron que el frente 42 fue disuelto luego de un operativo militar registrado en 2006 - crédito Visuales IA

En medio de la crisis de inseguridad que se vive en Colombia debido a los atentados terroristas que ha perpetrado el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la candidata presidencial Paloma Valencia alertó sobre amenazas en su contra.

Desde el Cauca, la candidata del Centro Democrático indicó que recibió información sobre un atentado en su contra, que sería perpetrado por las disidencias.

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“He sido informada del ministro de Defensa, del ministro del Interior y del director de la Policía Nacional de que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza. La información que tenemos es que es el Frente 42 de las Farc, con un sujeto llamado ‘Buche de tula’, a quien le habrían pagado 2.000 millones de pesos para que me asesinen”.

La candidata indicó que no tiene temor por las amenazas - crédito Reuters
La candidata indicó que no tiene temor por las amenazas - crédito Reuters

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó que exista un riesgo latente de que se lleve a cabo un atentado contra Valencia; sin embargo, aseguró que el compromiso de las autoridades seguirá protegiendo en todo momento a los aspirantes presidenciales.

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Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia, atribuida a lo que fue la Estructura 42 de las extintas Farc o a un sujeto conocido con el alias de ‘Buche de Tula’, con antecedentes en delincuencia común. Esta conclusión ya fue comunicada al equipo de campaña y a la candidata Paloma Valencia”, escribió el ministro Sánchez.

Pedro Sánchez en X
El ministro indicó que no hay riesgo sobre un atentado contra Paloma Valencia - crédito @PedroSanchezCol/X

Frente mencionado por Paloma Valencia no existe desde 2006

“Está descartado que exista”, fue la respuesta que recibió Infobae Colombia por parte de fuentes militares al cuestionar sobre detalles del presunto plan para asesinar a Paloma Valencia.

Las Fuerzas Militares tienen certeza de que el frente 42, mencionado por Paloma Valencia, que delinquió entre Cundinamarca y el Meta, fue desarticulado en 2006 durante la Operación Libertad.

Esta estructura de las extintas Farc-EP estaba bajo el mando de Bernardo Mosquera Machado, capturado en 2002; mientras que los guerrilleros que lideraron el frente después de ello comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz

Valencia afirmó que la denuncia le fue comunicada desde el Gobierno nacional - crédito Cristián Bayona, Colprensa
Valencia afirmó que la denuncia le fue comunicada desde el Gobierno nacional - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Además de la denuncia inicial, en sus declaraciones Paloma Valencia afirmó que no tiene temor de las amenazas porque considera que está siendo respaldada por la ciudadanía.

“A diferencia de muchas otras amenazas, esta sí nos fue informada por el Gobierno Nacional y se autorizó hacerla pública”, declaró Valencia, que terminó su mensaje descartando que vaya a aplazar o suspender los eventos públicos de su campaña.

“No nos vamos a esconder. Vamos a seguir en las plazas públicas y mañana estaremos en el suroccidente hablando con los colombianos“.

Sánchez descartó que existan riesgos de algún atentado inminente - crédito Reuters
Sánchez descartó que existan riesgos de algún atentado inminente - crédito Reuters

Debido a que no es la primera vez que candidatos presidenciales hablan de los riesgos a los que se exponen durante la campaña, el ministro de Defensa anticipó en una intervención pública que la protección de los aspirantes es su responsabilidad.

“Desde hace un año activamos el Plan Democracia para garantizar, de la mano de las demás entidades del Estado, unas elecciones seguras y transparentes. A través del Cormpe, nos hemos articulado para brindarle la seguridad a todos los candidatos y al proceso electoral”, indicó el ministro de Defensa.

De la misma forma, Pedro Sánchez confirmó que los esquemas de seguridad de los 13 candidatos han sido respaldados para poder respaldar sus acciones por todo el territorio nacional antes de los comicios que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

“Se han reforzado sus esquemas de seguridad con varios vehículos y personal, atendiendo a 172 eventos de los candidatos y empleando más de 6.000 uniformados entre militares y policías”, declaró Pedro Sánchez al respecto.

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