-Un empresario de las familias más ricas de la Argentina que toma decisiones pensando en un grupo muy chiquito. Y eso deja afuera a millones de argentinos. No conciben la Argentina como un todo. No entienden lo que le pasa a un trabajador. Yo paso fin de año con un farmacéutico, con un fabricante de envases, con un contador y con un cuentapropista que hoy está sin trabajo. No paso fin de año con un banquero, con el dueño de una empresa energética generadora. No porque esté mal o bien. Es parte de su círculo social. Toma decisiones condicionado por ese contexto. El famoso mejor equipo de los últimos 50 años fracasó rotundamente.