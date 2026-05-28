Colombia

¿Cómo estará el clima en Medellín?

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)

Antes de partir a tu destino, lee la predicción del tiempo en Medellín para las siguientes horas en este 28 de mayo.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este jueves, se prevé que en Medellín habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 29 centígrados y una mínima de 19°. La nubosidad será del 98% y por la noche habrá una probabilidad del 57% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al encontrarse en la parte central del Valle de Aburrá, la ciudad colombiana tiene principalmente con un clima subtropical húmedo.

PUBLICIDAD

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Durante el día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la madrugada la temperatura mínima va entre los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

Medellín cuenta principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
Medellín cuenta principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 28 de mayo

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 28 de mayo

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 27 de mayo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 27 de mayo

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 27 de mayo de 2026: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 27 de mayo de 2026: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este jueves 28 de mayo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este jueves 28 de mayo

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este jueves 28 de mayo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este jueves 28 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Luis Alfonso reveló que la muerte de Yeison Jiménez desencadenó una recaída en sus ataques de pánico

Deportes

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito

La solución tributaria que alejaría a Falcao de su familia para garantizar su continuidad en Millonarios