"Esta es mi última presentación a la gobernación. No voy a dejar de hacer política pero no voy a ir por ninguna candidatura", afirmó el dirigente radical en su búnker, y se refirió a la supuesta falta de apoyo por parte del Gobierno durante el último tramo de la campaña. "Creo en la palabra del Presidente. Él me dijo que quería un cambio en la provincia de Neuquén y que quería que sea gobernador", expresó.