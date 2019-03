Los únicos presentes serán Gildo Insfrán (Formosa), que es el presidente del Congreso, y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), uno de los mandatarios más cercanos a Unidad Ciudadana. "Todos los gobernadores están invitados. El que no viene es porque no quiere o porque no puede", explicaron desde el partido. Una forma de dejar en claro que la convocatoria no tiene límites y que el objetivo es romper cualquier barrera que exista, con el fin de armar un frente grande.