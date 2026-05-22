Pase Turístico CDMX para el Mundial 2026: requisitos, quiénes pueden tramitarlo y cómo obtenerlo

El permiso gratuito permitirá a turistas nacionales y extranjeros circular sin restricciones del Hoy No Circula durante la Copa del Mundo

La Ciudad de México comenzó a prepararse para la llegada masiva de visitantes que asistirán a la Copa Mundial de Futbol 2026, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

Como parte de las medidas para facilitar la movilidad de aficionados y turistas, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) habilitó el trámite digital del Pase Turístico CDMX, un permiso gratuito que permitirá circular temporalmente sin las restricciones habituales del programa Hoy No Circula.

PUBLICIDAD

La medida está dirigida principalmente a personas que viajen a la capital mexicana en automóvil particular para asistir a partidos, actividades oficiales o recorrer sitios turísticos durante la Copa del Mundo.

El Pase Turístico CDMX busca agilizar la circulación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México y evitar complicaciones para los visitantes provenientes de otros estados del país o del extranjero.

PUBLICIDAD

Aficionados que viajen en automóvil durante el Mundial 2026 podrán tramitar el Pase Turístico CDMX para circular sin restricciones del Hoy No Circula en la capital mexicana

¿Quiénes pueden obtener el Pase Turístico CDMX?

De acuerdo con la Sedema, el permiso está diseñado exclusivamente para turistas nacionales e internacionales que ingresen a la Ciudad de México en vehículos particulares.

El beneficio aplica para:

PUBLICIDAD

Automóviles extranjeros.

Vehículos con placas de otros estados de la República Mexicana.

Autos particulares que utilicen gasolina o gas.

Sin embargo, las autoridades aclararon que existen restricciones importantes sobre qué unidades pueden acceder al programa.

No podrán tramitar el Pase Turístico:

PUBLICIDAD

Vehículos con placas de la Ciudad de México.

Automóviles registrados en el Estado de México.

Unidades provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Estas entidades forman parte de la Megalópolis y ya están sujetas a esquemas locales de verificación y control vehicular.

Asimismo, quedaron excluidos:

PUBLICIDAD

Vehículos de carga.

Taxis.

Camiones comerciales.

Unidades destinadas a actividades empresariales o comerciales.

Requisitos para tramitar el Pase Turístico CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente informó que el trámite solo podrá completarse si el vehículo cumple con ciertos lineamientos específicos.

Vehículo con antigüedad máxima de 15 años

El automóvil deberá ser modelo 2009 en adelante, es decir, no podrá superar los 15 años de antigüedad.

PUBLICIDAD

Tarjeta de circulación vigente

Será indispensable proporcionar los datos exactos y actualizados de la tarjeta de circulación.

Cuenta Llave CDMX Expediente

Para acceder al sistema será obligatorio contar con una cuenta Llave CDMX Expediente, la plataforma digital oficial del Gobierno capitalino.

PUBLICIDAD

Quienes no tengan una cuenta podrán crearla durante el proceso utilizando su CURP y validando un correo electrónico o número celular.

Permiso temporal de importación

Este requisito aplicará únicamente para vehículos extranjeros que ingresen al país.

PUBLICIDAD

Correo electrónico activo

La plataforma enviará notificaciones y el documento final mediante correo electrónico, por lo que será necesario registrar una dirección válida.

Pase Turístico CDMX para el Mundial 2026: requisitos, quiénes pueden tramitarlo y cómo obtenerlo

¿Cómo tramitar el Pase Turístico CDMX?

El procedimiento es completamente gratuito y puede realizarse en línea en pocos minutos.

Las autoridades recomendaron evitar páginas falsas o intermediarios que intenten cobrar por el trámite.

1. Ingresar al portal oficial

Los usuarios deberán acceder al sitio oficial del Pase Turístico CDMX.

2. Iniciar sesión con Llave CDMX

Será necesario ingresar con la cuenta Llave CDMX Expediente o crear una nueva.

3. Registrar los datos del automóvil

El sistema solicitará información como:

Número de placas.

Estado de procedencia.

Marca.

Submarca.

Año y modelo del vehículo.

La plataforma permite registrar hasta tres placas por cuenta.

4. Elegir la vigencia del permiso

El solicitante podrá seleccionar la duración del Pase Turístico de acuerdo con el tiempo que permanecerá en la capital.

5. Descargar e imprimir el documento

Una vez aprobado el trámite, el sistema generará un archivo PDF con código QR.

El pase deberá imprimirse y colocarse en un sitio visible dentro del vehículo, preferentemente sobre el parabrisas.

Vigencias disponibles para el Pase Turístico

La Sedema informó que existen distintas modalidades disponibles para los visitantes:

Pase de 14 días: disponible una vez por semestre.

Pase de 7 días: puede tramitarse dos veces por semestre.

Pase de 3 días: diseñado para fines de semana largos o puentes oficiales.

El límite máximo acumulado será de 14 días por semestre.

¿Qué ocurre si hay contingencia ambiental?

Las autoridades ambientales advirtieron que el Pase Turístico pierde automáticamente su validez si se decreta Precontingencia o Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En caso de altos niveles de contaminación, todos los vehículos —incluidos aquellos con permiso especial— deberán respetar las restricciones extraordinarias de circulación establecidas por las autoridades.

CDMX se alista para el Mundial 2026

La Ciudad de México será una de las principales sedes de la Copa del Mundo 2026 y espera recibir a miles de aficionados provenientes de distintas partes del mundo.

Ante este escenario, el Pase Turístico CDMX se perfila como una herramienta clave para mejorar la movilidad de visitantes y facilitar el acceso a estadios, hoteles, zonas turísticas y centros de entretenimiento durante el torneo.

Las autoridades capitalinas continúan trabajando en operativos especiales de transporte, seguridad y movilidad rumbo al evento deportivo más importante del planeta.

Aficionados que viajen en automóvil durante el Mundial 2026 podrán tramitar el Pase Turístico CDMX para circular sin restricciones del Hoy No Circula en la capital mexicana