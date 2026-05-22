Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Shakira confirmó que el domingo 23 de mayo se estrenará el audiovisual de la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/Instagram

Shakira presentó un nuevo adelanto del videoclip Dai Dai, canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en colaboración con el nigeriano Burna Boy.

A través de sus redes sociales, la barranquillera confirmó que el video completo se podrá ver en plataformas digitales a partir del próximo sábado 23 de mayo, a las 11:00 a. m. (Hora colombiana).

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“¿Quién está listo? El video oficial de la canción oficial de la @fifaworldcup 2026 sale mañana“, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram.

En este adelanto, el tercero del audiovisual, se observan nuevas tomas de la cantante en lo que parece ser una sabana africana. Algunas de ellas incluyen a los niños y niñas de la fundación Ghetto Kids, los cuales fueron confirmados como los acompañantes de Shakira cuando se presente en el espectáculo de medio tiempo de la final del campeonato, el 19 de julio en el MetLife Stadium.

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“Estamos listos reina, honrados de ser parte de tu visión y gracias por la oportunidad, ¡Una Experiencia Inolvidable! No podemos esperar a que el mundo vea esta obra maestra. Vamos Dai Dai”, escribieron en la caja de comentarios del adelanto.

El pasado miércoles 20 de mayo, se confirmó la aparición de los Ghetto Kids cuando la colombiana compartió otro de los adelantos. Los pasos de baile de los infantes que participaron en la grabación son similares a los realizados por los niños y niñas de la fundación ugandesa Ghetto Boys. Sin embargo, la cantante no etiquetó las cuentas oficiales de la organización, motivo por el que en un primer momento no estaba confirmado que estuviesen involucrados en el audiovisual.

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La barranquillera presentó unos segundos del audiovisual, acompañada de los Ghetto Kids con los que ya confirmó su aparición en el evento de clausura de la Copa del Mundo - crédito @shakira/Instagram

Tuvieron que pasar unos minutos, luego de que las cuentas oficiales de la fundación celebraron la aparición del segundo adelanto y confirmaron que uno de los niños de Ghetto Kids participó de la grabación. El niño hizo su aparición solo, con un intercambio de movimientos con Shakira con los que cerró este abrebocas.

Dai Dai fue presentada en el evento Global Citizen NOW, celebrado en Nueva York el pasado 14 de mayo, y será utilizada como himno oficial para apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. De acuerdo con un comunicado emitido por Sony Music, el objetivo es reunir 100 millones de dólares al cierre de esta edición. El dinero será destinado a facilitar acceso a la educación y al deporte para niños de distintos países. Adicionalmente, la artista colombiana aportará un dólar por cada entrada vendida en la siguiente etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour al mismo fondo educativo.

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Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El reciente paso de Shakira por Copacabana marcó la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

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Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

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Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

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13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)