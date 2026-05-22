¿Quién es Patrick Schick? El tanque del Leverkusen que encabezará la ofensiva de República Checa en el Mundial 2026

El goleador del Bayer Leverkusen tomará la batuta ofensiva de Chequia tras dos décadas de ausencia en la Copa del Mundo. REUTERS/Leon Kuegeler

El regreso de la República Checa a la máxima cita futbolística tras veinte años de ausencia pone los reflectores sobre Patrick Schick, el delantero que asumirá el rol de líder ofensivo en el Mundial 2026.

Con una carrera consolidada en la Bundesliga, Schick llega como el principal referente de gol para su selección en el Grupo A.

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Con más de 25 goles internacionales, Patrick Schick asume el rol de goleador clave en la Selección Checa. REUTERS/David W Cerny

A sus 30 años, el atacante del Bayer Leverkusen suma títulos, récords y una personalidad serena y determinada que lo distingue en la cancha. Su convocatoria mundialista confirma el peso de su generación y la apuesta checa por competir de tú a tú ante selecciones como México y Corea del Sur.

El perfil ofensivo del “tanque” de Chequia

Patrick Schick se distingue por su físico imponente y su capacidad para definir en cualquier contexto. Su perfil responde a la figura del “tanque” que impone condiciones en el área rival.

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Estatura de 1.91 metros , ideal para el juego aéreo y el remate de cabeza.

Capacidad técnica para jugar de espaldas al arco, girar y definir bajo presión.

Lectura del espacio que le permite aparecer en los momentos justos.

Participación en la construcción ofensiva, no sólo como finalizador.

El delantero checo fue fundamental en la clasificación al Mundial 2026 con cinco goles en la eliminatoria europea. REUTERS/David W Cerny

En la selección, Schick ha marcado más de 25 goles y su gol de 49 metros en la Eurocopa 2020 aún es recordado como un hito dentro del futbol europeo.

Del futbol checo a la Bundesliga: el recorrido de Schick

La carrera de Schick abarca clubes de primer nivel en Europa, donde ha demostrado regularidad y un singular olfato goleador.

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Inicios en Bohemians 1905 y Sparta Praga en República Checa.

Experiencia en Sampdoria y la Roma en la Serie A italiana.

Paso por RB Leipzig antes de consolidarse en el Bayer Leverkusen.

Más de 100 goles y 16 asistencias con el Leverkusen en seis temporadas.

Títulos en Bundesliga, Copa y Supercopa de Alemania.

Patrick Schick llega al Mundial 2026 con una carrera consolidada en la Bundesliga y títulos en el Bayer Leverkusen. REUTERS/Pedro Nunes

Además, fuera de la cancha, mantiene vínculos estrechos con Praga y es conocido por su gusto por el diseño y la gastronomía.

Líder de la nueva generación checa

El delantero fue pieza clave en la clasificación de República Checa al Mundial 2026, con cinco goles en la eliminatoria europea. Llega a la Copa del Mundo para disputar el primer torneo de este nivel en su carrera, asumiendo el liderazgo ofensivo del equipo.

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El conjunto dirigido por Miroslav Koubek apuesta por una combinación de experiencia y juventud, donde Schick se consolida como referente para los más jóvenes.

La República Checa vuelve al Mundial tras veinte años, con Patrick Schick como líder indiscutido del ataque en el Mundial 2026. REUTERS/David W Cerny

En este sentido, las expectativas son altas para el duelo de debut frente a Corea del Sur y el cierre contra México programado para el 24 de junio en el Coloso de Santa Úrsula.

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