Al Gobierno no está preocupado por la suba del dólar ni tiene previsto tomar alguna medida al respecto. Consultado por los periodistas de Casa Rosada al término de la reunión de Gabinete, el ministro Dante Sica señaló: "Tuvimos dos días feriados en la Argentina, algunos movimientos externos, no encontramos causa de preocupación con respecto al tipo de cambio. Tenemos una política cambiaria definida, con los márgenes de intervención del Banco Central, así que desde ese punto de vista no estamos viendo problemas".