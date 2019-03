Tanto el líder del Frente Renovador como el senador insistieron en reafirmar "el principio rector de la voluntad popular" y reafirmaron que "las elecciones se ganan en las urnas y no en la Justicia". En ese sentido, recordaron que la jueza Helena Highton de Nolasco, en la resolución anterior del amparo al que no se le hizo lugar, sostuvo precisamente que "no es conveniente la judicialización de la política".