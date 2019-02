Si bien la discusión sobre la extinción de dominio todavía no fue resuelta en el Congreso, la presentación de la ex diputada señala que el Código Penal (artículo 23) estipula algunas excepciones que permiten avanzar con el decomiso de bienes incluso sin condena firme. Uno de estos casos excepcionales sería que la causa no pueda avanzar por la muerte del imputado, en este caso el ex presidente Néstor Kirchner.