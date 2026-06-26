Números de emergencia en Perú: cuándo llamar a la Policía, Bomberos, SAMU, Línea 100 y 911

Perú cuenta con distintas líneas de emergencia según el tipo de situación: seguridad ciudadana, incendios, urgencias médicas o casos de violencia familiar y de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una emergencia, saber a qué número llamar puede marcar la diferencia entre recibir ayuda inmediata o perder minutos clave. En Perú existen distintas centrales de atención según el tipo de situación: seguridad ciudadana, incendios, accidentes, emergencias médicas o casos de violencia familiar y de género.

Los números más conocidos son el 105 de la Policía Nacional del Perú, el 116 de los Bomberos Voluntarios, el 106 del SAMU y la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A ellos se suma el 911, que ya comenzó a operar en fase de pruebas como número único de emergencias en Lima Metropolitana y el Callao.

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Aunque todos están vinculados a situaciones de riesgo, no cumplen exactamente la misma función. Por eso, es importante identificar cuándo corresponde llamar a cada central y qué información entregar para facilitar una respuesta más rápida.

Una infografía detalla los números de emergencia en Perú, explica cuándo usar cada uno, presenta el número único 911 en Lima y Callao, y ofrece indicaciones para realizar llamadas efectivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Central 105 de la Policía Nacional: cuándo llamar por seguridad ciudadana

La Central 105 de la Policía Nacional del Perú debe utilizarse ante situaciones vinculadas a seguridad ciudadana, delitos en curso o hechos que requieren intervención policial inmediata.

Se puede llamar al 105 en casos de robos, asaltos, violencia en la vía pública, amenazas, presencia de personas sospechosas, disturbios, accidentes de tránsito con necesidad de apoyo policial o cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de una persona o de la comunidad.

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El 105 de la Policía Nacional del Perú atiende robos, asaltos, disturbios y otras emergencias de seguridad ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comunicarse con la central, es clave mantener la calma y brindar información precisa: ubicación exacta, referencia del lugar, qué ocurrió, cuántas personas están involucradas y si existen armas, heridos o riesgo inmediato.

También existe la línea 110 de la Policía de Carreteras, destinada a emergencias en vías nacionales o incidentes ocurridos durante desplazamientos por carretera.

Central 116 de los Bomberos Voluntarios: reporte de incendios, accidentes y rescates

El 116 es la central de emergencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Este número debe usarse para reportar incendios, accidentes vehiculares, fugas de gas, rescates, emergencias con materiales peligrosos o situaciones que requieran la intervención de una unidad de bomberos.

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El 116 es el número para incendios y emergencias en el Perú.

También puede ser utilizado en casos de personas atrapadas, accidentes domésticos graves, emergencias en ascensores, derrumbes, cortocircuitos con riesgo de incendio o siniestros que comprometan viviendas, locales comerciales o espacios públicos.

Al llamar, se debe indicar con claridad la dirección, distrito, puntos de referencia y el tipo de emergencia. Si se trata de un incendio o fuga de gas, es importante precisar si hay personas dentro del inmueble, si existen adultos mayores, niños o personas con discapacidad, y si el riesgo continúa activo.

Línea 106 del SAMU: atención médica prehospitalaria urgente del Minsa

La Línea 106 corresponde al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud. Es una línea gratuita para solicitar orientación y atención prehospitalaria ante emergencias o urgencias médicas.

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Este número puede utilizarse ante desmayos, dificultad respiratoria, dolor intenso en el pecho, convulsiones, accidentes con heridos, pérdida de conciencia, crisis graves de salud, emergencias obstétricas u otras situaciones en las que una persona requiera asistencia médica urgente antes de llegar a un establecimiento de salud.

La línea 106 del SAMU brinda orientación y atención médica prehospitalaria urgente ante desmayos, convulsiones, dolor en el pecho y accidentes con heridos. Foto: Agencia Andina

Cuando una persona llama al 106, un profesional capacitado orienta al usuario, evalúa la situación y, de ser necesario, coordina el envío de una ambulancia o el traslado hacia un establecimiento de salud adecuado.

En el caso de asegurados de EsSalud, también existe el 117, vinculado al Servicio de Transporte Asistido de Emergencia, que atiende emergencias médicas de la población asegurada.

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Línea 100 del MIMP: soporte especializado ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

Para denunciar cualquier hecho de violencia, la Línea 100 se encuentra disponible 24 horas. Foto: Andina

Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.

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Si la persona está en peligro inmediato, también corresponde llamar a la Policía Nacional a través del 105. En situaciones de violencia, lo más importante es no minimizar la amenaza y buscar ayuda lo antes posible.

Cómo usar el número único de emergencias 911 en Perú

El 911 ya comenzó a operar en Perú como número único de emergencias durante su fase de pruebas. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Central de Emergencias 911 atendió sus primeras llamadas reales en Lima Metropolitana y el Callao, como parte del Sistema de Atención y Gestión de Emergencias.

Este número está pensado para simplificar el acceso ciudadano ante una emergencia y evitar que una persona tenga que identificar por su cuenta qué institución debe intervenir primero. A través del 911, la emergencia puede ser derivada al servicio correspondiente según el tipo de caso: seguridad ciudadana, incendio, rescate, urgencia médica o situación de violencia.

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El 911 avanza en Perú como número único de emergencias para unificar la atención de Policía, Bomberos, SAMU y Línea 100. (Andina)

La central articula la atención con entidades de primera respuesta como la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el SAMU y la Línea 100. El objetivo es reducir tiempos de respuesta y mejorar la coordinación entre instituciones ante situaciones críticas.

Aun así, los números especializados continúan siendo referencias importantes para la ciudadanía: 105 para Policía, 116 para Bomberos, 106 para SAMU, 100 para casos de violencia familiar o de género y 117 para emergencias médicas de asegurados de EsSalud.

Qué información debes dar al llamar a una central de emergencia

En cualquier llamada de emergencia, la información debe ser breve, clara y precisa. Lo primero es indicar qué ocurrió y dónde ocurrió. La dirección exacta, el distrito, una avenida cercana, una referencia visible o el nombre de un establecimiento pueden ayudar a que la unidad llegue más rápido.

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En una llamada de emergencia en Perú se debe informar qué ocurrió, la ubicación exacta, cuántas personas están afectadas y si existe un riesgo activo. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

También es importante decir cuántas personas están afectadas, si hay heridos, si existe fuego, armas, fuga de gas, agresores presentes o cualquier otro riesgo activo. Si la central pide mantenerse en línea, se debe seguir la indicación y no cortar la llamada hasta recibir instrucciones.

Hacer llamadas falsas o usar estos números para consultas que no son emergencias puede retrasar la atención de personas que sí necesitan ayuda inmediata. Por eso, estos canales deben utilizarse con responsabilidad.