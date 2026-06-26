Nicaragua

Lluvias intensas y vientos fuertes afectarán varias regiones de Nicaragua por paso de onda tropical

La aproximación de la onda tropical número 13 al Caribe de Nicaragua generará durante este fin de semana condiciones inestables del tiempo, provocando lluvias en distintas regiones del país

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Calle adoquinada con agua de lluvia, personas con paraguas y plásticos, vehículos circulando, edificios de estilo colonial y palmeras.
Calles coloniales de Nicaragua se llenan de agua mientras la gente transita bajo la lluvia, algunos con paraguas y otros cubriéndose con plásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una onda tropical asociada a bajas presiones y la interacción con la zona de convergencia intertropical provocará lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones de Nicaragua desde este viernes 26 de junio. El pronóstico nacional advierte sobre condiciones meteorológicas inestables que afectarán especialmente a las zonas Caribe y Pacífico, donde se esperan precipitaciones de diversa intensidad y aumento en la velocidad del viento.

Según el reporte oficial, la vaguada ubicada entre el noroeste del mar Caribe y Nicaragua, junto con el avance de la onda tropical número 13 sobre el litoral Pacífico de Centroamérica, mantiene un escenario de bajas presiones sobre el territorio nacional.

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De acuerdo con el informe del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), estos fenómenos propician la formación de nubes densas y lluvias intermitentes, principalmente en la franja costera y zonas central y oriental.

La población deberá prepararse para vientos moderados a fuertes, con rachas que pueden alcanzar los 50 km/h (31 mph) en áreas expuestas, incrementando el riesgo de oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico sur y mar adentro.

De acuerdo con el documento, el periodo de mayor actividad lluviosa se concentrará durante la tarde y la noche, donde se prevén lluvias y tormentas eléctricas localizadas. En la región Pacífico, el inicio del día presentará poca nubosidad, pero las condiciones cambiarán hacia la tarde con presencia de nubes y lluvias débiles, sobre todo en la franja costera.

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El pronóstico del tiempo para Nicaragua indica la llegada de lluvias variadas debido a bajas presiones y la onda tropical número 11.

Las Regiones Autónomas del Caribe registrarán mayor cobertura nubosa y lluvias con tormentas eléctricas, concentrándose sobre todo en el sector costero. Las temperaturas máximas en estas zonas oscilarán entre los 30°C y 32°C (86°F y 89,6°F), de acuerdo con el reporte nacional.

El pronóstico también resalta la importancia de la precaución para la navegación marítima y la población costera, debido a que el viento sostenido y las rachas pueden generar olas de hasta 2,75 metros (9 pies) en el Caribe y el Pacífico

¿Qué es una onda tropical?

Una onda tropical es un sistema atmosférico caracterizado por una banda de baja presión que se desplaza de este a oeste a través de las zonas tropicales. Estos sistemas suelen estar acompañados por un aumento en la nubosidad, precipitaciones y, en ocasiones, tormentas eléctricas. Las ondas tropicales juegan un papel fundamental en la variabilidad del clima, especialmente durante la temporada lluviosa de la región centroamericana.

Según la definición meteorológica, una onda tropical puede originar lluvias intensas cuando interactúa con otros sistemas atmosféricos, como vaguadas o la zona de convergencia intertropical. Además, las ondas tropicales son uno de los principales semilleros de ciclones y huracanes en el Atlántico, aunque la mayoría no evoluciona hasta alcanzar esa intensidad.

Infografía ilustra el impacto de las ondas tropicales con un huracán, mapa de Centroamérica, lluvia, trueno, calendario, termómetro, globo terráqueo y olas tachadas.
Una infografía de Infobae detalla cómo las ondas tropicales afectan el clima en Centroamérica y el Atlántico, sus características, los eventos que provocan y su potencial para originar ciclones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de una onda tropical sobre el territorio nicaragüense puede provocar cambios abruptos en las condiciones del tiempo, incluyendo descensos de presión, aumento de la humedad y desarrollo de tormentas eléctricas.

Por lo que, las autoridades meteorológicas insisten en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y tomar precauciones adicionales durante el fin de semana, especialmente en las regiones más expuestas. La navegación marítima debe extremar las medidas de seguridad, y se aconseja restringir actividades en zonas de alto oleaje.

El pronóstico nacional subraya que la vigilancia continuará durante todo el fin de semana para informar sobre cualquier cambio en la evolución de la onda tropical y sus efectos sobre Nicaragua.

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