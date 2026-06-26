Identifican al aficionado que mojó con cerveza a Tere Fifas en el México vs Chequia y pide disculpas

La influencer fue mojada por un aficionado durante el partido de México vs Chequia (ig/terefifas)

Alejandro Azcué fue identificado como el aficionado que lanzó una cerveza a la influencer Tere Fifas durante el partido entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México, y después difundió una disculpa pública en medio de la polémica que se desató en redes sociales por la agresión captada en video.

Hasta ahora, no se ha informado si las autoridades del estadio o los organizadores del torneo impondrán alguna sanción. En plataformas digitales también circula la versión de que habría sido vetado de próximos partidos del Mundial 2026, pero ese dato no ha sido confirmado.

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El hombre señalado es Alejandro Azcue Martínez, quien aparentemente trabaja como director operativo de la firma grupocuait.

El video se volvió viral después de que la creadora de contenido compartió el momento en que fue alcanzada por una cerveza mientras grababa durante el festejo del triunfo de la Selección Mexicana. La publicación acumuló miles de reproducciones y detonó críticas contra el comportamiento del aficionado.

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Tere Fifas dijo que al principio creyó que todo fue un accidente

Tere Fifas es conocida por subir contenido a internet sobre futbol (Ig/terefifas)

La influencer explicó que en el estadio pensó que el líquido le había caído como parte de la celebración de los aficionados. Después, al revisar la grabación, aseguró que el lanzamiento fue directo hacia ella.

La frase que publicó en redes fue esta: “En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras”.

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El incidente ocurrió durante el festejo del tercer gol del Tricolor. Las imágenes muestran que el hombre aparentemente aprovecha la confusión del momento para arrojar la bebida hacia la influencer e intentar mezclarse otra vez entre los asistentes.

Tras la viralización del video, usuarios en redes comenzaron a buscar la identidad del responsable y difundieron nombres de personas que presuntamente aparecían en el grupo que estaba en la zona.

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Alejandro Azcué asumió la responsabilidad en un video

El video es una disculpa pública dirigida a Terefifas por parte de Alejandro Azcué, quien la mojó con cerveza en la celebración de un gol de México

Horas después de que su identidad comenzó a circular en distintas plataformas, Azcué publicó un mensaje en video en el que reconoció su responsabilidad por lo ocurrido durante el encuentro entre México y Chequia.

En ese mensaje dijo: “Grabo este mensaje para ofrecer una disculpa pública por mis acciones durante el partido entre México y Chequia. Sé perfectamente que me equivoqué. La emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve”.

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También aceptó de forma expresa el acto que originó la controversia: “Asumo plena y completa responsabilidad por haber lanzado una cerveza que terminó mojando a una joven. El futbol debe ser un espacio para disfrutar, convivir y celebrar a nuestra selección. Momentos como los triunfos de México tendrían que unirnos y acciones como la mía hacen exactamente lo contrario”.

El mismo mensaje cerró con un llamado a mantener el respeto en los eventos deportivos. “Espero que este hecho sirva también como un recordatorio de que debemos conducirnos con respeto dentro y fuera de cualquier evento deportivo. Gracias”.

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La controversia también alcanzó a empresas y negocios mencionados por usuarios en redes. Entre ellos apareció Grupo Herdez, que recibió comentarios en sus perfiles digitales por la confusión sobre la identidad del hombre.

El restaurante Cha Cha Cha Mía, vinculado por algunos internautas con una de las personas que acompañaban a Azcué, eliminó temporalmente su cuenta y después difundió un comunicado para aclarar que el empresario no forma parte de su equipo de trabajo.

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