Respecto al avance de la causa principal, declaró: "De parte del juzgado y la fiscalía siempre he recibido todo tipo de atenciones, y me han escuchado todas las veces que quise. Ahora una cosa es el trato social y otra muy distinta es el avance del expediente. La Justicia no va a la par nuestra. Comparar la rapidez con la que Rodríguez excarceló al 'Caballo' a la lentitud con la que avanza Canicoba es increíble. Se mueve como un elefante que da dos pasos, duerme una siesta y luego sigue. La Justicia lenta no es Justicia. Yo solo perdí mucho dinero, he sido amenazado y necesito una respuesta".