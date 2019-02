-Se acordó un límite de seis meses para cerrar ese acuerdo. Debe resolverse en ese lapso entonces la atención para los extranjeros no residentes de uno u otro país. El segundo tema es ver cómo se van a compensar las prestaciones. El tema es que como lo planteó el gobernador de Jujuy Gerardo Morales donde su provincia pagó el año pasado 160 millones de pesos para atender a bolivianos no residentes en Jujuy en cuatro hospitales. Y allí no estaban incluidos los gastos en atención primaria. Pero además existen los problemas que tenemos aqui en la Capital o en grandes ciudades con ciudadanos extranjeros no residentes y los atendemos igual. El tema es cómo vamos a financiarlos. La salud no es gratis. El hecho de que no lo pague uno directo de su bolsillo no implica que no sea gratis. Lo pagamos todos con nuestros impuestos.