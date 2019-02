Explicó que luego de terminado el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner la familia Relats pidió cambiar los términos del contrato a lo que se opuso la actual senadora nacional. Y que producto del desacuerdo entre las partes se terminó por rescindir el contrato de alquiler, previo pago de una liquidación que se depositó en una cuenta de la sucesión de Néstor Kirchner. Manzanares señaló que la ex presidenta le ofreció otorgarle un Registro de la Propiedad Automotor como reconocimiento a sus tareas. Pero que ello no se concretó porque a Fernández de Kirchner no la convenció la idea de poner al frente del Registro a alguien que Muñoz le había recomendado a Manzanares. La condición indispensable para que Manzanares tuviera el Registro era que no apareciera su nombre.