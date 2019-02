Chighizola es un radical, hombre que proviene de la diplomacia y que contó con el apoyo del ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini para llegar a Defensa. Quienes los conocen aseguran que tiene un temperamento muy fuerte, y que es respetado en el ámbito militar. Es por ello que hasta el momento se mantendrá en su postura y está dispuesto a replicar el caso de Juan José Aranguren, que no quiso renunciar como Ministro de Energía hasta no contar con el pedido concreto de renuncia y las explicaciones de parte del presidente Mauricio Macri.